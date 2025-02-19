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В аэропорту Кирова сняли введенные ограничения

В аэропорту Кирова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
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Depositphotos

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кирова (Победилово) были сняты в 08:30 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Коренянко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничительные меры в аэропорту Кирова действовали с 4:30 мск, 19 февраля.

Ограничения, предварительно, ввели на фоне налетов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на российские регионы.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 19 февраля военные сбили или перехватили восемь украинских беспилотников над российскими регионами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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