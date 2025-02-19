Врач перечислил причины появления шума в ушах

Появление шума в ушах может быть спровоцировано патологией внутреннего уха. Об этом «Москве 24» рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Кроме того, причинами недуга могут быть инородный предмет в слуховом проходе или патология слуховой (евстахиевой) трубы. Врач уточнил, что из-за воспаления может произойти ее частичное или полное перекрытие.

«Шум в ушах также может быть из-за стресса. Например, после тяжелого дня, во время экзаменов. Когда эти периоды проходят, шум исчезает. Лучшее, что можно сделать, — это успокоиться, переключить фокус своего внимания, настроиться на что-то позитивное, лечь пораньше спать и выспаться», — указал Зайцев.

Он добавил, что данную проблему важно своевременно решить, потому что иначе слух может снизиться.

Сурдолог-отоларинголог Европейского медицинского центра EMC Александра Гершевская до этого рассказала «Газете.Ru», что шуршание, шум и шелест в ушах может указывать на различные патологии. В том числе это может быть симптомом сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонии, атеросклероза сосудов и нарушения кровообращения.

Ранее врач рассказал, о чем может говорить сердцебиение «в ушах».