Названо необычное проявление сердечно-сосудистых заболеваний

Шуршание, шум и шелест в ушах может указывать на различные патологии. В том числе это может быть симптомом сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонии, атеросклероза сосудов и нарушения кровообращения. Об этом «Газете.Ru» рассказала сурдолог-отоларинголог Европейского медицинского центра EMC Александра Гершевская.

Шуршание в ушах — это состояние, при котором человек слышит различные звуки, напоминающие шуршание, шелест, свист. Этот симптом может быть временным и нормальным. Например, шуршание может появляться при резких движениях головой или изменении положения тела, при движениях челюстью (жевании, глотании).

«Но если шелест и шуршание беспокоят постоянно, сопровождаются другими симптомами и вызывают беспокойство, рекомендуется обратиться к врачу.

Причину шелеста и шуршания помогут врач-оториноларинголог или сурдолог. Шуршание в ушах может возникать под влиянием различных факторов — как физиологических процессов, так и внешних воздействий. Среди них оториноларингологические проблемы: воспаление среднего уха (острый средний отит, тубоотит после ныряния или авиаперелета), сенсоневральная тугоухость (помимо шума в ушах сопровождается снижением слуха), акустическая травма, болезнь Меньера (негнойное заболевание внутреннего уха)», – рассказала врач.

Кроме того, к шуму могут привести и психогенные причины: стресс, тревога, синдром хронической усталости.

«Механические причины тоже могут вызвать такие ощущения. Среди них наличие серной пробки или попадание в слуховой проход инородных предметов, например, волоса после стрижки. Переутомление, употребление кофе, алкоголя, никотина. Эти вещества влияют на кровообращение и нервную систему и могут вызывать шум в ушах», – рассказала врач.

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