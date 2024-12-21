Врач рассказал, о чем может говорить сердцебиение «в ушах»

По словам американского хирурга Энтони Юна, многие люди могут слышать собственное сердцебиение «в ушах» в положении лежа на боку. Это может быть связано с расположением сонной артерии, высоким кровяным давлением, атеросклерозом и воздействием кофеина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врач объяснил, что сонные артерии — это парные сосуды, которые осуществляют кровоснабжение головы и головного мозга. В ходе их работы в ушах может возникать «ритмичный шум», который обычно совпадает с сердцебиением человека. Чаще всего такое случается, когда человек кладет голову набок на подушку.

По словам доктора Юна, сердцебиение «в ушах» может быть вызвано высоким кровяным давлением или аномальным переплетением кровеносных сосудов, которое приводит к проблемам с коммуникацией между артериями и венами, а также к изменению скорости кровотока.

Ускоренный кровоток (и связанный с ним шум) также может быть следствием интенсивных физических нагрузок, беременности, повышенной активности щитовидной железы и воздействия кофеина. Кроме того, пульсация в ушах способна выступать признаком атеросклероза — затвердевания артерий, повышающего риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Самой тревожной причиной шума или пульсации может быть развитие опухолей в области головы и шеи. В ходе своего роста в образованиях формируются новые сосуды, кровоток в которых и создает звуки. Однако, по словам хирурга, в большинстве случаев опухоли, связанные с пульсирующим шумом в ушах, не являются злокачественными.

Ранее было названо необычное проявление сердечно-сосудистых заболеваний.