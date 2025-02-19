В двух аэропортах Татарстана сняли ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действовали почти 4 часа и вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, отметил он. На время действия ограничений два самолета, выполнявших рейс в Казань, сели на запасном аэродроме.

Этим утром вместе с воздушными гаванями Татарстана ограничения вводили в аэропорту Ульяновска, но их отменили через два часа. Также сообщалось, что аэропорты Ижевска и Кирова временно не принимали и не отправляли авиарейсы.

Ограничения ввели на фоне налетов беспилотников Вооруженных сил Украины на российские регионы. В Самарской области украинские дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Губернатор региона Вячеслав Федорищев добавил, что на предприятии организовали работу экстренных и оперативных служб.

Ранее в аэропорту Новосибирска задержали и отменили прилет более 20 рейсов.