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Летевший в Тбилиси самолет возвращается в Москву

Самолет рейса Москва-Тбилиси по технической причине возвращается во Внуково
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Depositphotos

Российский самолет, летевший из Москвы в Тбилиси, возвращается в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС.

Возвращение воздушного судна во Внуково вызвано техническими причинами.

Пассажиры самолета вылетят в Тбилиси резервным бортом.

18 февраля сообщалось, что в аэропорту Олекминска в Якутии нашли два сбитых фонаря светосигнального оборудования на взлетно-посадочной полосе.

В этот же день самолет Ан-24, выполняющий рейс из Олекминска в Якутск, несколько минут не мог сесть в аэропорту назначения из-за неисправности шасси. На борту было 34 пассажира и пять членов экипажа. Спустя 15 минут после объявления тревоги борт успешно приземлился.

18 февраля самолет авиакомпании Endeavor Air, выполнявший рейс для Delta Airlines, потерпел крушение в аэропорту канадского города Торонто. Bombardier CRJ-900LR, прилетевший с 80 людьми на борту из Миннеаполиса, при посадке перевернулся на взлетной полосе. Пострадали по меньшей мере 18 человек. Один ребенок и двое взрослых получили серьезные травмы.

Ранее в аэропорту Новосибирска двое пассажиров выбили дверь терминала и выбежали на перрон.

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