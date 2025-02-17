В аэропорту Новосибирска двое пассажиров выбили дверь терминала и выбежали на перрон

В новосибирском аэропорту двое пассажиров, которые не успели на рейс авиакомпании S7, решили попытать удачу и попасть на самолет в обход правил. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел рано утром 17 февраля. По информации канала, рейс S7-5215, следовавший по маршруту Новосибирск — Братск, готовился к взлету, когда двое опоздавших мужчин подошли к закрытому выходу, нажали кнопку пожарной сигнализации. После этого они ногами открыли дверь, выбежали на перрон и побежали к ближайшему самолету. Нарушителей задержали сотрудники транспортной полиции, когда те пытались попасть на борт воздушного судна по автотрапу.

На обоих задержанных, 37-летнего Андраника Т. и 42-летнего Спартака Т., составили административные протоколы за несоблюдение транспортной безопасности.

Ранее в Москве пассажир самолета в Якутск заявил, что пронес в салон опасные вещества.