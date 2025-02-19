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Римлянин избил пятерых медиков в больнице

Today.it: пьяный римлянин избил пятерых врачей в больнице, чтобы увидеть мать
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mikeforemniakowski/Shutterstock

Пьяный мужчина избил пятерых врачей в римской больнице. Его историю приводит Today.it.

Пострадали два врача и три медицинские сестры. Отмечается, что после нападения они доработали до конца своих смен. Дебошир был задержан, в его машине полицейские обнаружили нож. По словам правонарушителя, он ворвался в учреждение здравоохранения, чтобы повидаться с больной матерью. Отмечается, что 59-летний мужчина уже задерживался полицией.

После задержания нападавший был арестован. Ему вменяется нанесение тяжких телесных повреждений, препятствование работе сотрудников государственных органов и незаконное ношение оружия.

До этого в Челябинске задержали мужчину, который избил врача в больнице. Когда агрессивный челябинец напал на медика, его коллеги немедленно нажали тревожную кнопку. Хулиган не успел скрыться и попытался оказать силовикам сопротивление, но его обезвредили и передали в руки полицейским.

Ранее в Амурской области мужчина избил гинеколога после того, как врач осмотрел его супругу.

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