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В Амурской области мужчина избил гинеколога после того, как врач осмотрел его супругу

В поликлинике Амурской области избили гинеколога
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Shutterstock

В Амурской области следователи проводят проверку после публикаций о нападении мужчины на гинеколога в поликлинике. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Сковородино. Как установили сотрудники ведомства, мужчина пришел в медучреждение после того, как его жена посетила врача. Специалисту посетитель нанес два удара в лицо.

«В настоящее время следователем опрашиваются все участники происшествия», – сообщается в публикации.

Как сообщает Amur.life со ссылкой на источник, гинеколог взял у женщины мазки, так как она проходила медкомиссию. После осмотра к медику ворвался супруг пациентки и заявил, что своими манипуляциями врач ее обесчестил.

«Акушер-гинеколог – пенсионер, уважаемый врач, ему 61 год. Он всю жизнь проработал в этой поликлинике, был заведующим, сейчас просто ведет осмотры», – поделился собеседник.

После произошедшего гинеколога госпитализировали. Позже он обратился в полицию.

Ранее сотрудник психологической службы избил фельдшера в Петербурге и стал фигурантом дела.

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