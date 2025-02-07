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Мужчина избил врача в челябинской больнице

В Челябинске задержали мужчину, который избил врача в больнице
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ВАРЯГ технологии безопасности/VK

В Челябинске мужчина избил врача, его задержали. Об этом говорится в официальной группе ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 6 февраля в больнице на Российской улице. Когда агрессивный челябинец напал на медика, его коллеги немедленно нажали тревожную кнопку.

Вскоре на место прибыли сотрудники охранного предприятия. Хулиган не успел скрыться и попытался оказать силовикам сопротивление, но его обезвредили и передали в руки полицейским. Официального комментария по факту произошедшего от УМВД пока не поступало.

На этой неделе в Петербурге мужчина избил своего лечащего врача. Медик выписал пациента домой, но тот через некоторое время вернулся с металлической лопатой для снега и несколько раз ударил врача. Пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правой кисти.

Ранее на Ставрополье пациент избил рентгенолога за отказ отдать снимок.

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