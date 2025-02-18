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Неизвестные пытались сжечь вышку связи недалеко от аэропорта Домодедово

Неизвестные коктейлями Молотова пытались сжечь вышку связи рядом с Домодедово
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Shutterstock

Неизвестные пытались поджечь вышку сотовой связи, расположенную рядом с аэропортом Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел 17 февраля. Возле вышки сотрудники правоохранительных органов обнаружили разбитые бутылки с жидкостью и ветошью. У вышки обгорели внешние провода, но оборудование не получило повреждений.

Как заявил собеседник агентства, по данному факту в отношении неустановленных лиц заведено уголовное дело по статье 205 УК России («Террористический акт»).

8 февраля сообщалось, что пожилой мужчина собирался поджечь здание управления культуры Челябинска, которое находится по соседству с областным военкоматом. Пенсионер бросил на крыльцо здания бутылку с горючей жидкостью. Возгорание потушила местная жительница, которая проходила мимо, благодаря ей удалось избежать серьезного пожара.

7 февраля сообщалось, что студент атаковал здание управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Санкт-Петербурге коктейлем Молотова. Юношу задержали буквально в 50 метрах от места преступления.

Ранее в Казани полицейские задержали подростка по подозрению в поджоге порохового завода.

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