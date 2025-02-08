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Студент атаковал здание УФСБ в Петербурге

«Фонтанка»: студент атаковал здание ФСБ в Санкт-Петербурге коктейлем Молотова
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Shutterstock

Студент атаковал здание управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Петербурге коктейлем Молотова. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел по адресу Литейный переулок, 4. Юношу задержали буквально в 50 метрах от места преступления. Он рассказал, что телефонные мошенники завладели его деньгами, а затем под видом сотрудников спецслужб пообещали вернуть их ему, если тот подбросит взрывчатую смесь под двери отделения ФСБ, якобы, чтобы помочь проверить бдительность его сотрудников.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о теракте. Он учился в Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна и планировал стать химиком. Из его социальных сетей видно, что он увлекался DOTA и аниме и вел достаточно закрытый образ жизни.

До этого жительница Нижнего Новгорода попыталась поджечь здание администрации и отделение полиции.

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