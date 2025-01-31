В Казани полицейские задержали подростка по подозрению в поджоге порохового завода

В Казани задержан 16-летний подросток по подозрению в поджоге порохового завода

Казанские полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджоге административного здания Казанского государственного казенного порохового завода. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Татарстан.

По версии следствия, 24 января неизвестный поджег здание, бросив в него бутылку с горючей смесью, известную как коктейль Молотова. Подозреваемый, учащийся 10-го класса, признался, что хотел таким образом отомстить отцу, который недавно покинул семью.

В отношении него Вахитовским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ, материалы переданы в СУ СК России по республике Татарстан.

24 января Telegram-канал Mash Iptash сообщил, что в Татарстане неизвестный злоумышленник швырнул в здание завода коктейль Молотова. Неизвестный швырнул в предприятие бутылку с зажигательной смесью. Огонь потушили, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в Москве задержали студента по подозрению в поджоге на ж/д в пригороде.