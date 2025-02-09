Жительница Челябинска спасла госучреждение от брошенного коктейля Молотова

Пожилой мужчина собирался поджечь здание управления культуры Челябинска, которое расположено по соседству с областным военкоматом. Об этом пишет портал 74.RU.

По данным СМИ, пенсионер бросил на крыльцо здания бутылку с горючей жидкостью. Возгорание потушила местная жительница, которая проходила мимо, благодаря ей удалось избежать серьезного пожара.

«Сотрудниками полиции устанавливается подозреваемый в совершении попытки поджога административного здания, а также все обстоятельства произошедшего. Ущерба и пострадавших нет»‎, — рассказали журналистам правоохранители.

Полиция на данный момент выясняет, не действовал ли мужчина по инструкциям мошенников.

В январе 2025 года двое россиян получили до 13 лет лишения свободы за поджог военкомата. Известно, что в 2022 году Борис Гончаренко из Краснодара предложил своему знакомому Богдану Абдурахманову, с которым стал общаться на фоне негативного отношения к проведению специальной военной операции и мобилизации, совершить поджог здания одного из местных военкоматов. Тот согласился и 5 октября забрал изготовленные Гончаренко зажигательные изделия.

Гончаренко остался дома, а его подельник выехал в Горячий Ключ. Там он остановился у здания выбранного военкомата и бросил в стеклянную часть входной двери бутылки с зажигательной смесью, причинив материальный ущерб. Огонь потушили дежурные, обошлось без пострадавших.

Ранее мужчина протаранил военкомат и поджег автомобиль во Владимирской области.