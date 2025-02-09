Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Челябинска спасла госучреждение от брошенного коктейля Молотова

74.RU: жительница Челябинска спасла управление культуры от коктейля Молотова
close
Shutterstock

Пожилой мужчина собирался поджечь здание управления культуры Челябинска, которое расположено по соседству с областным военкоматом. Об этом пишет портал 74.RU.

По данным СМИ, пенсионер бросил на крыльцо здания бутылку с горючей жидкостью. Возгорание потушила местная жительница, которая проходила мимо, благодаря ей удалось избежать серьезного пожара.

«Сотрудниками полиции устанавливается подозреваемый в совершении попытки поджога административного здания, а также все обстоятельства произошедшего. Ущерба и пострадавших нет»‎, — рассказали журналистам правоохранители.

Полиция на данный момент выясняет, не действовал ли мужчина по инструкциям мошенников.

В январе 2025 года двое россиян получили до 13 лет лишения свободы за поджог военкомата. Известно, что в 2022 году Борис Гончаренко из Краснодара предложил своему знакомому Богдану Абдурахманову, с которым стал общаться на фоне негативного отношения к проведению специальной военной операции и мобилизации, совершить поджог здания одного из местных военкоматов. Тот согласился и 5 октября забрал изготовленные Гончаренко зажигательные изделия.

Гончаренко остался дома, а его подельник выехал в Горячий Ключ. Там он остановился у здания выбранного военкомата и бросил в стеклянную часть входной двери бутылки с зажигательной смесью, причинив материальный ущерб. Огонь потушили дежурные, обошлось без пострадавших.

Ранее мужчина протаранил военкомат и поджег автомобиль во Владимирской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами