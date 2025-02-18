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Клиническую картину состояния папы Римского назвали сложной

У папы Римского Франциска началась двусторонняя пневмония
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Vatican Media/Reuters

Клиническая картина состояния папы Римского Франциска сложная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ватикан.

В заявлении говорится, что компьютерная томография грудной клетки, проведенная во второй половине дня, выявила начальную стадию двусторонней пневмонии, которая требует дополнительной медикаментозной терапии.

Также отмечается, что общее состояние 88-летнего понтифика стабильно, хотя «общая клиническая картина остается сложной».

Франциска госпитализировали в пятницу, 14 февраля. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном. Позже стало известно, что самочувствие папы Римского остается удовлетворительным.

16 января папа Римский Франциск повредил правое предплечье при падении. Рука была обездвижена в качестве меры предосторожности. А в декабре понтифик получил травму подбородка, ударившись о тумбочку.

Ранее папа Римский призвал Европу снять санкции с России.

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