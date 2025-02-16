Папа Римский призвал Европу снять санкции с России

Глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов в беседе с РИА Новости раскрыл детали диалога с папой Римским Франциском, касающегося урегулирования конфликта на Украине. По словам Севастьянова, понтифик считает, что Европа должна не ужесточать, а ослаблять ограничительные меры в отношении России, чтобы стать эффективным участником мирного процесса.

«Папа уверен: для вовлечения Европы в переговоры необходимо начать отмену ранее введенных санкций против Москвы, включая отзыв ордера на арест президента Путина, восстановление авиасообщения и снятие ограничений с российских официальных лиц», — заявил глава ВСС.

Франциск, по словам собеседника агентства, также выступает за прекращение «коллективной ответственности»: санкции не должны распространяться на родственников лиц из «черных списков», поскольку «сын за отца не отвечает».

Кроме того, Севастьянов сообщил, что, несмотря на госпитализацию, состояние папы стабильное, однако он пробудет в больнице еще несколько дней для наблюдения.

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