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Вице-премьер РФ назвал условие открытия летнего сезона на Черном море

Савельев: сезон на Черном море откроют при соответствии пляжей требованиям
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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Решение об открытии летнего туристического сезона на побережье Черного моря будет приниматься только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора. Об этом на совещании президента РФ с правительством заявил вице-премьер России Виталий Савельев, сообщает ТАСС.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян до этого говорил, что лучшими направлениями для летнего отдыха внутри России в 2025 году станут Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Сочи, Геленджик и Крым.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.

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