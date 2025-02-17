Россиянам рассказали о лучших направлениях для летнего отдыха внутри страны

Турэксперт Мкртчян: Сочи и Карелию можно выбрать для летнего отдыха в России

Лучшими направлениями для летнего отдыха внутри России в 2025 году станут Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Сочи, Геленджик и Крым. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Он отметил, что желающим недорого отдохнуть лучше планировать отпуск после майских праздников. По его словам, тогда поездка обойдется в два раза дешевле, чем в июне-июле.

Эксперт добавил, что на фоне роста цен на перелеты и возможной нехватки железнодорожных билетов на южные направления в 2025 году многие россияне выберут отправиться в отпуск на автомобилях.

«Особенно такое путешествие финансово интересно большим семьям, где двое, трое, четверо детей. Это гораздо выгоднее, чем покупка пяти-шести авиа- или железнодорожных билетов», — отметил Мкртчян.

Исследование сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, куда планируют россияне поехать на период летнего отпуска. Согласно опросу, внутренний туризм остается приоритетным направлением. Треть респондентов (30%) планируют поездку в другой город России; 10% — за город, на природу; и 12% — в крупные города (Москва, Санкт-Петербург и т. д.).

Ранее стало известно, где россияне проведут отпуск в марте.