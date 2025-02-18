В Петербурге хотят запретить мигрантам работать курьерами

Иностранцам в Санкт-Петербурге могут запретить работать в некоторых сферах, например — в качестве доставщиков. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на главу комитета по межнациональным отношениям Олега Капитанова.

К петербургскому чиновнику обратился депутат Госдумы Михаил Романов. Он рассказал, что мигранты-курьеры нарушают ПДД, гоняя по тротуарам, и предложил ограничить иностранцам возможность работать в доставке.

«Мы этим занимаемся, вы увидите результат», — сказал Капитанов.

Кроме того, с 2025 года власти города планируют следить за толпами мигрантов при помощи «умного» видеонаблюдения: 8 тысяч камер собираются оснастить системой распознавания национальной принадлежности.

До этого доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян заявил, что в ближайшее время российский рынок труда в сфере курьерской доставки продолжит расти, этот процесс может растянуться на месяцы или годы.

Он уточнил, что предпосылками для снижения емкости рынка могут стать только ограничения на работу для мигрантов и развитие сложных технологий.

Ранее в Госдуме призвали проверять на знание русского уже получивших гражданство мигрантов.