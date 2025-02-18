Уже получивших гражданство мигрантов призвали проверить на знание русского языка

Сегодня в России обязательное тестирование на знание русского языка не затрагивает успевших оформить гражданство мигрантов и детей, которые уже учатся в школах. По мнению депутата Госдумы Романа Терюшкова, это является проблемой, поэтому распространить проверку необходимо в том числе на имеющих паспорта мигрантов. В противном случае школы будут выпускать детей с низким уровнем знаний, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Экзамены сейчас должны пройти те, кто будет подавать документы в школы с апреля 2025 года. При этом в России уже обучается большое число детей-инофонов, а теперь к ним могут добавиться те, кто владеет языком на 30%, отметил Терюшков, напомнив, что этот показатель планируется ужесточить.

«Конечно, дети, которые будут приходить с 1 апреля этого года, должны не просто читать и переводить со словарём, они должны знать русский язык, они должны на нём разговаривать, они должны писать и читать», — заявил он.

Важно, чтобы наличие гражданство «не спасало» мигрантов от изучения языка, поэтому проверять нужно и тех, кто уже успел получить паспорт до работы над ужесточением миграционной политики, считает депутат. Он призвал законодательно закрепить тесты для детей мигрантов, которые уже ходят в школы, подчеркнув, что в противном случае они не смогут сдать ОГЭ и ЕГЭ, а учебные заведения выпустят детей с низким уровнем знаний.

«И самое важное — это граждане России уже сейчас. Этим необходимо озадачиться. Из 18 миллионов школьников только 200 тысяч — это официально дети мигрантов. А детей, которые получили гражданство, но не владеют языком, гораздо больше», — убежден парламентарий.

На примере Котельников он заявил, что порядка 50% от школьников составляют те, для кого русский – это иностранный язык, причем многие из них имеют гражданство. Чтобы учителя не сталкивались с проблемами и не страдал образовательный процесс, их нужно тоже учитывать при проведении тестирования, заключил Терюшков.

Напомним, Рособрнадзор сообщил, что изменит законопроект о пороге тестирования детей мигрантов по русскому языку при поступлении в школы на территории России. Это случилось после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нельзя засчитывать успешное прохождение теста при 30% верных ответов, так как это противоречит закону, и назвал предложение о минимальных баллах фикцией и формализмом. По новому закону дети мигрантов, провалившие тестирование на знание языка, не будут допускаться до учебных заведений.

Ранее стало известно, что в 2024 году из России выдворили почти 90 тысяч мигрантов.