В России оценили, что будет с рынком труда в сфере курьерской доставки

В ближайшее время российский рынок труда в сфере курьерской доставки продолжит расти, этот процесс может растянуться на месяцы или годы. Об этом «Парламентской газете» рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Он уточнил, что предпосылками для снижения емкости рынка могут стать только ограничения на работу для мигрантов и развитие сложных технологий (беспилотных роботов). По его словам, заработная плата курьеров также будет расти даже в том числе, если в этой сфере официально запретят работать мигрантам. Эксперт уточнил, что финансовая мотивация поможет привлечь к работе российских граждан.

«На мой взгляд, поток уже виден, но в целом зарплаты курьеров могут вырасти еще примерно тысяч на 50 и составить в среднем чуть больше 200 тысяч рублей. Но, повторюсь, пока это очень осторожный прогноз, так как тут слишком много случайных факторов, которые не поддаются оценке», — подчеркнул Хачатурян.

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков до этого говорил, что работники ритейла вошли в число наиболее востребованных в России в 2024 году. Среди них — кассиры, водители, работники складов, сортировщики, курьеры и прочие. По данным Ветеркова, именно в этой сфере в прошлом году открывалось больше всего новых вакансий, а прирост доли новых предложений год к году составлял до 70% ежемесячно.

Ранее сообщалось, что у курьеров в Москве стали отбирать транспорт.