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«ТВ Центр» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

В Москве суд оштрафовал телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ среди детей

Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Канал признали виновным в нарушении части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол). Суд обязал «ТВ Центр» выплатить штраф размером в 1 млн рублей.

В январе жителя Тулы, являющегося открытым представителем ЛГБТ, задержали за участие в указанном экстремистском движении и призывы геев к «сплочению». По данным журналистов, силовики нашли экстремистские материалы на страницах 44-летнего мужчины в социальных сетях, после чего нагрянули к нему с обысками.

В октябре 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 млн рублей российский телеканал ТВ-21 за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Ранее РКН раскрыл сумму штрафов за ЛГБТ-контент в 2024 году.

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