Российский телеканал оштрафовали за распространение ЛГБТ-контента

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 млн рублей российский телеканал ТВ-21 за распространение информации об ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) среди несовершеннолетних. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Телеканал оштрафован по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол).

Не уточняется, о какой именно информации идет речь.

По аналогичной статье за пропаганду ЛГБТ Таганский суд оштрафовал сервис «Кинопоиск» на 3 млн рублей в сентябре.

До этого Роскомнадзор заблокировал фильм «Три метра над уровнем неба» из-за ЛГБТ-контента. Картина «Три метра над уровнем неба» режиссера Фернандо Гонсалеса Молины рассказывает об отношениях байкера и студентки-отличницы. Из-за разницы происхождения молодые люди не могут быть вместе, но дают своей любви шанс.

Ранее пять книжных сайтов попали в реестр запрещенной информации.