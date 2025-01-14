РКН раскрыл сумму штрафов за ЛГБТ-контент в 2024 году

РКН: сумма штрафов за ЛГБТ-контент составила почти 52 млн рублей в 2024 году

В 2024 году количество штрафов за нарушение закона о запрете демонстрации и пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), выписанных Роскомнадзором (РКН), сократилось на 27% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты РКН.

В минувшем году, сообщили в ведомстве, было выписано 53 штрафа на сумму 51,9 млн руб. В 2023-м закон о запрете пропаганды и демонстрации ЛГБТ нарушили 73 раза на 49 млн рублей. При этом средняя сумма штрафов составила от 1 млн до 2 млн рублей.

В 2024 году почти в два раза сократились нарушения, связанные с демонстрацией ЛГБТ-контента несовершеннолетним — с 65 до 37. В то же время РКН стал чаще наказывать по статье о пропаганде ЛГБТ, поскольку в минувшем году российские суды выписали 14 штрафов по этому нарушению. В 2023-м их было 8.

Также РКН выявил два нарушения за пропаганду педофилии, выписав штрафы на сумму 7,8 млн рублей. В 2023-м подобных нарушений не было.

Всего, подчеркнули в ведомстве, за 2024 год в интернете удалили или заблокировали 45,7 тыс. сайтов с ЛГБТ-контентом.

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