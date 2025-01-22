Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Туле впервые задержали открытого гея по делу об экстремизме

71.ru: в Туле впервые заподозрили в экстремизме открытого представителя ЛГБТ
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Тулы, являющегося открытым представителем ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), задержали за участие в указанном экстремистском движении и призывы геев к «сплочению». Об этом пишет портал 71.ru со ссылкой на источник.

По данным журналистов, силовики нашли экстремистские материалы на страницах 44-летнего мужчины в социальных сетях, после чего нагрянули к нему с обысками. Возбуждено уголовное дело, и это первый случай в Туле, когда гея задерживают по экстремистской статье.

Туляку грозит до шести лет заключения. При этом он уже сидел в колонии за разбойное нападение на собственную бабушку в 2015 году. На свободу он вышел совсем недавно — в 2022-м.

До этого сообщалось, что комика Александра Незлобина потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ. По данным SHOT, в день инаугурации президента США Дональда Трампа Незлобин опубликовал видео с концерта, в котором попросил американское правительство не отменять гей-браки, потому что ему «некуда больше бежать».

Ранее РКН раскрыл сумму штрафов за ЛГБТ-контент в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами