В Туле впервые задержали открытого гея по делу об экстремизме

Жителя Тулы, являющегося открытым представителем ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), задержали за участие в указанном экстремистском движении и призывы геев к «сплочению». Об этом пишет портал 71.ru со ссылкой на источник.

По данным журналистов, силовики нашли экстремистские материалы на страницах 44-летнего мужчины в социальных сетях, после чего нагрянули к нему с обысками. Возбуждено уголовное дело, и это первый случай в Туле, когда гея задерживают по экстремистской статье.

Туляку грозит до шести лет заключения. При этом он уже сидел в колонии за разбойное нападение на собственную бабушку в 2015 году. На свободу он вышел совсем недавно — в 2022-м.

До этого сообщалось, что комика Александра Незлобина потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ. По данным SHOT, в день инаугурации президента США Дональда Трампа Незлобин опубликовал видео с концерта, в котором попросил американское правительство не отменять гей-браки, потому что ему «некуда больше бежать».

Ранее РКН раскрыл сумму штрафов за ЛГБТ-контент в 2024 году.