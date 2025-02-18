ФСБ предотвратила утечку секретных данных в Ивановской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

По данным канала, 37-летняя работница подведомственного УФСИН учреждения попыталась передать секретные данные постороннему лицу.

Этим утром в ЛНР задержали сотрудника правоохранительных органов по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. По данным ФСБ, житель Сватовского муниципального округа собирал данные о местных подразделениях Вооруженных сил. Также он передавал информацию о личном составе МВД, координаты расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры республики.

До этого жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по подозрению в госизмене. По данным ведомства, мужчина передавал данные кураторам из украинской разведки. Следователи установили, что комсомольчанин через интернет связался с представителями разведки и передал им данные о работе оборонного предприятия в Хабаровском крае.

Ранее в ЛНР сотрудницу МЧС заподозрили в работе на украинскую разведку.