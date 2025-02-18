В ЛНР задержали правоохранителя по обвинению в госизмене

В ЛНР задержали сотрудника правоохранительных органов по подозрению в сборе информации о военных подразделениях и личных данных полицейских для военной разведки Украины. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, житель Сватовского муниципального округа собирал сведения о расположении подразделений Вооруженных сил РФ, служебной информации о личном составе МВД, координаты расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры республики. Эти данные использовались для ударов по территории региона.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».

Сам фигурант на допросе заявил, что решил попробовать устроиться в МВД ЛНР и после трудоустройства выйти на связь с украинскими кураторами.

«Связался со мной человек, ну, он прислал сообщение. Я на этот номер ему перезвонил, и мы с ним обсудили мою дальнейшую службу в главном разведывательном управлении Украины», — сказал задержанный.

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