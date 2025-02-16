В Хабаровском крае мужчину арестовали по подозрению в госизмене

Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по подозрению в госизмене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, мужчина передавал данные кураторам из украинской разведки. Следователи установили, что комсомольчанин через интернет связался с представителями разведки и передал им данные о работе оборонного предприятия в Хабаровском крае. Он знал, что эту информацию будут использовать против безопасности Российской Федерации и вооруженных сил страны, отметили в ФСБ.

Мужчину задержали. На него завели дело по статье «Госизмена». Суд арестовал его.

До этого за госизмену осудили жительницу Херсона. Она получила 12,5 лет в колонии общего режима за передачу данных украинским спецслужбам о дислокации подразделений ВС РФ.

На той же неделе в Краснодарском крае задержали командира воздушного судна по подозрению в совершении государственной измены.

Ранее жительница Ростовской области получила срок за сотрудничество со спецслужбами Украины.