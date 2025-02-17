В Казахстане рассказали о ситуации с транспортировкой нефти по КТК после атаки дрона

Транспортировка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) производится без ограничений. Об этом сообщила пресс-служба минэнерго Казахстана, передает «Интерфакс».

В ведомстве заверили, что в настоящее время прием нефти осуществляется в штатном режиме.

17 февраля в компании сообщили, что транспортировка нефти по системе КТК после ночной атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае осуществляется на сниженных режимах перекачки.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и России на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Длина маршрута составляет 1511 км и является основным по транспортировке казахстанской нефти. На нее приходится свыше 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из республики. Сейчас КТК может транспортировать с территории Казахстана порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год — через российскую территорию.

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