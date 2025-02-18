На Украине вводят новые ограничения в подаче электроэнергии

Ограничения в подаче электроэнергии для промышленности и бизнеса вновь ввели на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство энергетики страны.

«Оператор системы передачи вынужденно применяет ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Ограничения не применяются для бытовых потребителей, критической инфраструктуры, а также для предприятий, импортирующих свыше 60% электроэнергии для своих нужд», — отмечается в публикации.

Причиной отключений называются последствия ударов по энергетической инфраструктуре страны.

17 февраля аварийные отключения электроэнергии для промышленных и коммерческих потребителей вводились на всей территории Украины.

16 февраля мэр украинского Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале сообщал, что после ночного удара по ТЭЦ часть горожан остались без тепла из-за полного разрушения электрогенерации. Он назвал сложившуюся ситуацию «тяжелой». Градоначальник отметил, что благодаря полученным от Дании модульным котельным удалось сохранить тепло в больницах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подконтрольный ВСУ Херсон частично остался без света.