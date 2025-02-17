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Аварийные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины

«Укрэнерго» сообщило о введении аварийных отключений света по всей Украине
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Gleb Garanich/Reuters

Аварийные отключения электроэнергии для промышленных и коммерческих потребителей введены на всей территории Украины. Об этом сообщило «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Причиной усиления мер ограничения названы последствия атак российских войск на энергетические объекты.

В «Укрэнерго» уточнили, что ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях, ситуация в энергосистеме может измениться.

Чуть ранее 17 февраля энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

16 февраля мэр украинского Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале сообщал, что после ночного удара по ТЭЦ часть горожан остались без тепла из-за полного разрушения электрогенерации. Он назвал сложившуюся ситуацию «тяжелой». Градоначальник отметил, что благодаря полученным от Дании модульным котельным удалось сохранить тепло в больницах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подконтрольный ВСУ Херсон частично остался без света.

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