Херсон частично остался без света

Подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсон частично остался без электроснабжения. Об этом в социальных сетях пишет назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.

«Обесточены электросети. Частично отсутствует электроснабжение в Днепровском и Центральном районах. Сложная ситуация в Корабельном районе. Энергетики постепенно ликвидируют повреждения», — заявил Мрочко.

В соседней Николаевской области в результате ночного удара по Николаевской ТЭЦ часть горожан по-прежнему остаются без тепла из-за полного разрушения электрогенерации.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Одесской области и Николаеве.