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После ночного удара ТЭЦ Николаева не может производить электроэнергию

Мэр Сенкевич сообщил о полном разрушении электрогенерации на ТЭЦ Николаева
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ДСНС МИКОЛАИВНИЩИ

Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале сообщил, что после ночного удара по ТЭЦ (тепловой электростанции) часть горожан по-прежнему остаются без тепла из-за полного разрушения электрогенерации.

«Сейчас мы пытаемся восстановить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы», — рассказал чиновник.

Он назвал сложившуюся ситуацию «тежелой». Градоначальник отметил, что благодаря полученным от Дании модульным котельным удалось сохранить тепло в больницах. Сенкевич заявил, что устранять последствия ночного удара продолжат в понедельник, 17 февраля.

Украинские СМИ утром 16 февраля сообщали о ночной серии взрывов в Николаеве и других городах республики на фоне действия воздушной тревоги. Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким написал в своем Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры. По его словам, после налета беспилотника он загорелся. Он не уточнил, о каком именно объекте шла речь.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как восстанавливают разрушенный в ходе боевых действий Мариуполь.

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