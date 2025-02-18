Россиянка из ревности подожгла мебель, на которой спали ее знакомые

Оренбурженка подожгла мебель, на которой спали ее знакомые, и сбежала

Жительница Оренбургской области пыталась заживо сжечь своих знакомых, но у нее ничего не вышло. Ее подозревают в покушении на жизнь двух человек. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, инцидент произошел ночью 13 февраля в селе Трудовое Ташлинского района. Подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подожгла в доме мебель, на которой спали ее знакомые. Убедившись, что огонь распространяется, она скрылась из дома через окно. Женщине не удалось довести преступный умысел до конца, так как ее знакомые проснулись и потушили возгорание.

Подозреваемая призналась, что испытывала к потерпевшим личную неприязнь, вызванную ревностью.

До этого в Бежецке Тверской области задержали мужчину, который из ревности поджег дом с двумя людьми.

Ранее психолог объяснила причины патологической ревности и назвала способ от нее избавиться.