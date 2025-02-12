Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тверской области мужчина из ревности сжег дом с людьми внутри

В Бежецке задержали мужчину, который из ревности поджег дом с двумя людьми

В Тверской области мужчину подозревают в поджоге дома с людьми. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Бежецке, в деревянном многоквартирном доме. По версии следствия, подозреваемый поджег полимерный пакет и оставил его на полу деревянного дома. Огонь перекинулся на другие конструкции.

Вскоре на место пожара приехали сотрудники МЧС. Ликвидировав возгорание, пожарные заметили мужчину и женщину, спасти которых не смогли. Еще один человек, их сосед, попал в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали фигуранта. По предварительным данным, он устроил пожар так как решил, что его возлюбленная проводит время с другим мужчиной.

«Следствием решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения», – сообщается в публикации.

На данный момент проводятся необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске ревнивый иностранец напал с ножом на подругу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами