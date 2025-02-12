В Тверской области мужчина из ревности сжег дом с людьми внутри

В Бежецке задержали мужчину, который из ревности поджег дом с двумя людьми

В Тверской области мужчину подозревают в поджоге дома с людьми. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Бежецке, в деревянном многоквартирном доме. По версии следствия, подозреваемый поджег полимерный пакет и оставил его на полу деревянного дома. Огонь перекинулся на другие конструкции.

Вскоре на место пожара приехали сотрудники МЧС. Ликвидировав возгорание, пожарные заметили мужчину и женщину, спасти которых не смогли. Еще один человек, их сосед, попал в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали фигуранта. По предварительным данным, он устроил пожар так как решил, что его возлюбленная проводит время с другим мужчиной.

«Следствием решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения», – сообщается в публикации.

На данный момент проводятся необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

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