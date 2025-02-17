Психолог объяснила причины ревности и назвала способ от нее избавиться

Главная причина ревности кроется в недоверии партнеру и страхе его потерять, а если это патологическое чувство, то оно связано с повышенной тревожностью, считает психолог-консультант и семейный психолог Наталья Панфилова. Чаще всего ревнующий человек сам собирается изменить партнеру либо допускает такой сценарий, откуда и берет начало его недоверие, объяснила она 360.ru.

«Мы так устроены, что, если человек собирается изменять или думает про это, то, на самом деле, предполагает, что так же может поступить его близкий человек», — отметила психолог.

Повышенная тревожность за партнера чаще связана с предрасположенностью к этому и может доходить до патологических проявлений, требующих вмешательства специалиста. По ее словам, в целом ревнуют чаще люди, склонные к зависимостям – они способны на многое, в том числе часто начинают угрожать партнеру.

Перевоспитать себя ревнивый человек не сможет – ему нужно сначала разобраться о причинах этого чувства. Если он начнет с того, что честно себе признается в предпосылках ревности и ее безосновательности в данном конкретном случае, то это поможет ему начать себя контролировать, считает психолог.

Панфилова также призвала быть осторожными с ревнивцами, подчеркнув, что это чувство вызывает стресс и «долбит по организму». Это приводит к различным последствиям, в том числе физическим недугам – нарушению сердечной деятельности, работы мочеполовой системы и так далее.

Напомним, на минувшей неделе в Москве произошел случай отравления пирожками с ртутью. Как оказалось позднее, причиной стала ревность. Один из поступивших в больницу пациентов признался, что хотел устранить соперника, накормив его выпечкой с ртутью из градусника. Подробнее об инциденте – в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин из ревности устроил взрыв в квартире возлюбленной, продырявив газовый шланг.