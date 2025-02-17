Рособрнадзор изменит проект о тестировании по русскому языку детей мигрантов

Рособрнадзор принял все замечания Государственной думы к исполнению, проект документа о пороге тестирования детей мигрантов по русскому языку при поступлении в школы на территории России изменят. Об этом журналистам сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает РИА Новости.

«Руководитель Рособрнадзора доложил, что все замечания приняты к исполнению, внесены изменения, и мы ожидаем новые проекты документов, они будут обсуждаться профильным комитетом Государственной думы по просвещению, и по итогам мы сможем с уверенностью говорить, что правительство услышало замечания», — сказала она.

13 февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал предложение Рособрнадзора о минимальных баллах тестирования по русскому языку для детей мигрантов, желающих поступать в российские школы, фикцией и формализмом.

В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Согласно закону, зачисление иностранцев в школы возможно только при условии успешного прохождения бесплатного экзамена по русскому языку в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Дети мигрантов, провалившие тестирование на знание языка, не будут допускаться до учебных заведений.

Ранее стало известно число детей мигрантов, обучающихся в российских школах.