Володин раскритиковал предложение Рособрнадзора о баллах по русскому для мигрантов

Володин назвал фикцией предложение о минимальном балле по русскому для мигрантов

Предложение Рособрнадзора о минимальных баллах тестирования по русскому языку для детей мигрантов, желающих поступать в российские школы, — это фикция и формализм. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, отрывок выступления в нижней палате парламента размещен в его Telegram-канале.

По его мнению, успешное прохождение теста при 30% верных ответов противоречит закону.

«При 10-балльной шкале 30% — это в лучшем случае «двойка». Получается формализм, фикция», — сказал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что закон должен быть направлен на то, чтобы ребенок знал русский язык. Это, подчеркнул он, позволит ему не испытывать стресс в школе и не будет создавать проблемы другим учащимся.

В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Согласно закону, зачисление иностранцев в школы возможно только при условии успешного прохождения бесплатного экзамена по русскому языку в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Дети мигрантов, провалившие тестирование на знание языка, не будут допускаться до учебных заведений.

Ранее стало известно число детей мигрантов, обучающихся в российских школах.