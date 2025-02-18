Метеорологи дали прогноз по половодью в Оренбуржье

Половодье в Оренбуржье, предварительно, будет ниже значений прошлого года

Начальник Оренбургского центра по гидрометеорологии Василий Мещерин дал прогноз по поводу весеннего половодья на реке Урал в 2025 году. В интервью ТАСС он отметил, что по предварительным данным, ожидается менее интенсивный паводок, чем в рекордном 2024 году, однако точные прогнозы будут доступны только в начале марта.

В настоящее время оценивается лишь приток воды в Ириклинское водохранилище, который сопоставим с показателями ряда относительно спокойных лет (2007, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2020), когда уровень воды в Урале в Орске и Оренбурге не достигал критических отметок.

Мещерин подчеркнул влияние ряда факторов на формирование паводка: уровень осеннего увлажнения почвы, количество снега, температурный режим, выпадение осадков, сброс воды из вышерасположенных водохранилищ, состояние плотин, а также состояние русла и поймы реки.

Он также отметил высокую точность прогнозов притока воды в Ириклинское водохранилище (100% за последние 10 лет) и прогнозов половодья в целом по региону (83-100%).

Отмечается, что паводок 2024 года в Оренбуржье стал самым масштабным за всю историю наблюдений.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил о необходимости мер по подготовке к весеннему паводку и летним пожарам.

Ранее глава МЧС назвал зоны риска стихийных бедствий в 2025 году.