Доцент РУДН арестован по делу о фиктивных браках. Как преподаватель зарабатывал на «русских невестах»? Суд в Москве избрал меру пресечения пяти фигурантам дела доцента РУДН о миграции

Суд арестовал доцента РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо по обвинению в организации фиктивных браков. По данным следствия, преподаватель с группой сообщников оформлял фиктивные браки для иностранцев, чтобы они могли получить разрешения на проживание в России. За свои услуги Оввигхо брал от 60 до 150 тыс. рублей. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения доценту, преподавателю Российского университета дружбы народов (РУДН) Экподобо Раймонду Оввигхо, обвиняемому в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчину заключили под стражу сроком в два месяца — до 8 ноября 2024 года. Арестованному грозит до семи лет колонии. Также суд арестовал еще пятерых фигурантов дела о незаконной миграции, по которому проходит Оввигхо.

По версии следствия, доцент в составе преступной группы организовывал фиктивные браки иностранцев с россиянами для оформления разрешений на временное проживание (РВП), видов на жительство (ВНЖ) и гостевых виз. Следователи считают, что Оввигхо вместе с подельниками намерено искали готовых заплатить за фиктивный брак.

11 иностранцев

О задержании в Москве 49-летнего преподавателя департамента информационного менеджмента РУДН по подозрению в организации незаконной миграции граждан Нигерии 21 августа сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, за один такой брак с «русской невестой» нигерийцы платили ему от 60 тыс. до 160 тыс. руб. По последним данным, известно об 11 иностранцах, которым задержанный помог оформить фиктивный брак.

Baza писала, что мужчина действовал с четырьмя подельниками — тремя гражданами России и одним гражданином Нигерии. Вместе они организовали «брачное агентство», которое действовало с 2021 года.

Что известно об Оввигхо

В пресс-службе РУДН рассказали «Газете.Ru», что Оввигхо работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности.

«В англоязычной магистратуре читает дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий, маркетинга. В 2014 году окончил магистратуру РУДН, в 2016 защитил кандидатскую диссертацию. Научный руководитель характеризует его как спокойного, интеллигентного молодого человека», — отметили в пресс-службе РУДН.

На вопрос о том, занимался ли задержанный незаконной миграцией нигерийцев, обучающихся в РУДН, в университете ответили отрицательно. Как почеркнули в учебном заведении, причина задержания Оввигхо никак не связана с его деятельностью в университете.

Тяжкое преступление

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 31 июля рассказал, что депутаты Госдумы предложили отнести к особо тяжким преступлениям организацию незаконной миграции с введением пожизненного срока за это. Проект закона, как отмечал спикер нижней палаты парламента, направлен на борьбу с фиктивными браками при получении иностранцами РВП в России.

21 августа газета «Ведомости» написала, что согласно предложенному правительством проекту поправок, РВП без учета квоты могут выдавать иностранцу, если он состоит в браке не менее двух лет с гражданином России, который постоянно проживает на территории страны, либо, если в браке с россиянином был рожден или усыновлен ребенок.

Как отмечал управляющий партнер Адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов в беседе с газетой «Коммерсант», этих мер недостаточно. Он назвал новые предложения полумерами.

«Абсолютно не секрет, в каких деревнях можно найти какую-нибудь старушку и за небольшую доплату к пенсии стать ее героическим супругом, соответственно, тем самым облегчить себе процедуру получения РВП, потом уже вид на жительство и прямой путь к гражданству.

Как разделяющие российскую традиционность иностранцы могут переехать в РФ без знания языка», — отметил он.

По мнению Трусова, необходимо ввести уголовную ответственность за сам фиктивный брак, а не только преследовать по закону организатора.

Газета «Коммерсант» тогда привела статистику МВД, согласно которой в 2022 году около 60 тыс. мигрантов получили РВП на основании брака с россиянином. Это каждый третий случай выдачи документа. Из этих 60 тыс. разрешений 400 признали недействительными из-за признания брака фиктивным.

Как подчеркнул эксперт в сфере миграции Вадим Коженов, в основном иностранцы получают РВП на основании супружества. По его словам, каждый год власти устанавливают квоту на получение РВП. И каждый год ставят все меньшее и меньшее количество. В 2024 году — это 8 тыс. на всю страну. Он подчеркнул, что это ничтожно мало — «ее можно раздать в любом городе до обеда».