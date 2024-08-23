Доцент РУДН арестован по делу о фиктивных браках. Как преподаватель зарабатывал на «русских невестах»?

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения доценту, преподавателю Российского университета дружбы народов (РУДН) Экподобо Раймонду Оввигхо, обвиняемому в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Мужчину заключили под стражу сроком в два месяца — до 8 ноября 2024 года. Арестованному грозит до семи лет колонии. Также суд арестовал еще пятерых фигурантов дела о незаконной миграции, по которому проходит Оввигхо.
По версии следствия, доцент в составе преступной группы организовывал фиктивные браки иностранцев с россиянами для оформления разрешений на временное проживание (РВП), видов на жительство (ВНЖ) и гостевых виз. Следователи считают, что Оввигхо вместе с подельниками намерено искали готовых заплатить за фиктивный брак.
11 иностранцев
О задержании в Москве 49-летнего преподавателя департамента информационного менеджмента РУДН по подозрению в организации незаконной миграции граждан Нигерии 21 августа сообщил Telegram-канал Baza.
По данным канала, за один такой брак с «русской невестой» нигерийцы платили ему от 60 тыс. до 160 тыс. руб. По последним данным, известно об 11 иностранцах, которым задержанный помог оформить фиктивный брак.
Baza писала, что мужчина действовал с четырьмя подельниками — тремя гражданами России и одним гражданином Нигерии. Вместе они организовали «брачное агентство», которое действовало с 2021 года.
Что известно об Оввигхо
В пресс-службе РУДН рассказали «Газете.Ru», что Оввигхо работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности.
«В англоязычной магистратуре читает дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий, маркетинга. В 2014 году окончил магистратуру РУДН, в 2016 защитил кандидатскую диссертацию. Научный руководитель характеризует его как спокойного, интеллигентного молодого человека», — отметили в пресс-службе РУДН.
На вопрос о том, занимался ли задержанный незаконной миграцией нигерийцев, обучающихся в РУДН, в университете ответили отрицательно. Как почеркнули в учебном заведении, причина задержания Оввигхо никак не связана с его деятельностью в университете.
Тяжкое преступление
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 31 июля рассказал, что депутаты Госдумы предложили отнести к особо тяжким преступлениям организацию незаконной миграции с введением пожизненного срока за это. Проект закона, как отмечал спикер нижней палаты парламента, направлен на борьбу с фиктивными браками при получении иностранцами РВП в России.
21 августа газета «Ведомости» написала, что согласно предложенному правительством проекту поправок, РВП без учета квоты могут выдавать иностранцу, если он состоит в браке не менее двух лет с гражданином России, который постоянно проживает на территории страны, либо, если в браке с россиянином был рожден или усыновлен ребенок.
Как отмечал управляющий партнер Адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов в беседе с газетой «Коммерсант», этих мер недостаточно. Он назвал новые предложения полумерами.
«Абсолютно не секрет, в каких деревнях можно найти какую-нибудь старушку и за небольшую доплату к пенсии стать ее героическим супругом, соответственно, тем самым облегчить себе процедуру получения РВП, потом уже вид на жительство и прямой путь к гражданству.
Как разделяющие российскую традиционность иностранцы могут переехать в РФ без знания языка», — отметил он.
По мнению Трусова, необходимо ввести уголовную ответственность за сам фиктивный брак, а не только преследовать по закону организатора.
Газета «Коммерсант» тогда привела статистику МВД, согласно которой в 2022 году около 60 тыс. мигрантов получили РВП на основании брака с россиянином. Это каждый третий случай выдачи документа. Из этих 60 тыс. разрешений 400 признали недействительными из-за признания брака фиктивным.
Как подчеркнул эксперт в сфере миграции Вадим Коженов, в основном иностранцы получают РВП на основании супружества. По его словам, каждый год власти устанавливают квоту на получение РВП. И каждый год ставят все меньшее и меньшее количество. В 2024 году — это 8 тыс. на всю страну. Он подчеркнул, что это ничтожно мало — «ее можно раздать в любом городе до обеда».