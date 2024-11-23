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В России введены штрафы до 60 млн рублей за подделку документов для незаконной миграции

Путин подписал закон о новых штрафах за организацию незаконной миграции

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МВД России

Российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому за подделку документов для незаконной миграции вводятся повышенные штрафы. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, совершившим указанное преступление юрлицам придется заплатить от 5 до 10 млн руб. При повтором правонарушении сумма штрафа возрастет до 10-60 млн руб.

Закон также вносит изменения в статью 19.23 Кодекса об административных правонарушениях, выделяя в отдельный состав правонарушения по подделке, использованию, передаче или продаже документов в целях легализации незаконно находящихся на территории России мигрантов.

21 ноября в Москве Бутырский районный суд огласил приговор фигурантам за организацию незаконной миграции — сообщники действовали через организацию фиктивных браков. Согласно материалам дела, Четайкин В. В., Ахмедов М. М. находили граждан России, которые были согласны за вознаграждение вступить в брак с иностранцем. Это делалось для того, чтобы упростить получение приезжими разрешения на временное проживание. Также обвиняемые оформляли необходимые документы. Третья обвиняемая, Абрамова Т. М. заключила брак с иностранным гражданином для реализации преступного умысла. Фигурантов дела признали виновными во вменяемых им преступлениях, они получили четыре, три года и шесть месяцев колонии и три года условно соответственно. Двоих мужчин взяли под стражу в зале суда.

Ранее Кремль заявил о потребности России в мигрантах из-за тяжелой демографической ситуации.

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