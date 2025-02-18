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В Роструде рассказали об отсутствии сокращенной рабочей недели из-за праздника 23 февраля

Роструд: сокращенной рабочей недели в связи с празднованием 23 февраля не будет
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Антон Денисов/РИА Новости

У россиян не будет сокращенной рабочей недели в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роструда сообщает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что в этом году 23 февраля приходится на воскресенье. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день, как правило, переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако в этом году правительство решило перенести выходной на 8 мая. Такой перенос позволит продлить отдых на майских праздниках.

10 февраля экономист и политолог Александр Дудчак назвал нереализуемой идею сократить в России рабочую неделю на час.

В тот же день юрист Алексей Воробьев заявил, что в России скорее всего не будут вводить четырехдневную рабочую неделю.

Ранее россиянам рассказали о востребованных профессиях в праздники.

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