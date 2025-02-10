Россиянам рассказали о востребованных профессиях в праздники

Перед праздниками в Москве растет спрос на специалистов сферы услуг, рассказала «Газете.Ru» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина накануне Дня всех влюбленных 14 февраля. По словам эксперта, в сфере услуг можно зарабатывать около 100 тыс. рублей в месяц.

«День всех влюбленных — это отличный повод, чтобы порадовать свою вторую половинку и выразить чувства с помощью подарков, цветов, романтических свиданий и других приятных сюрпризов. К тому же многие пары решают сыграть свадьбу именно в этот день. В этот период традиционно повышается спрос на специалистов из сферы услуг, ведь многие люди стремятся сделать этот день особенным и запоминающимся», — отметила Чукина.

Так, столичный салон красоты ищет в команду талантливого стилиста-визажиста. Кандидат должен обладать различными техниками создания макияжа и причесок, а также консультировать по вопросам ухода за кожей и волосами. На этой позиции можно зарабатывать от 100 тыс. рублей в месяц.

В крупное агентство требуется свадебный организатор. Такому сотруднику нужно отвечать за планирование и координацию мероприятий, а также напрямую работать с клиентами и подрядчиками. Опыт работы в этой сфере будет большим плюсом. Минимальная зарплата составляет 90 тыс. рублей в месяц, уточнила Чукина.

В преддверии Дня всех влюбленных традиционно возрастает спрос на услуги фотографов. Стоимость фотосессии для двоих начинается от 3 тыс. рублей и может увеличиваться в зависимости от длительности съемки, локации, реквизита и портфолио специалиста, сказала эксперт.

Еще одна популярная вакансия — ведущий свадебной церемонии. Его основная обязанность заключается в проведении церемонии бракосочетания на выездных площадках города, а также консультирование клиентов по всем интересующим вопросам. Дополнительно работодатель обещает насыщенную корпоративную жизнь и возможность обучения.

Начинающие специалисты тоже могут подзаработать в праздник. Например, служба доставки воздушных шаров разместила вакансию аэродизайнера. В обязанности входит надувание гелиевых шаров и изготовление композиций из них. За смену можно получить 2,5 тыс. рублей, подчеркнула Чукина.

Московская шоколадная мастерская также рассматривает кондитеров без опыта. Работнику нужно изготавливать различные кондитерские изделия, упаковывать готовую продукцию и консультировать клиентов по текущим заказам. За один рабочий день можно заработать 3,8 тыс. рублей.

По данным hh.ru, к началу февраля 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 73,4 тыс. рублей (+21% за год).

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