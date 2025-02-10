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Экономист назвал нереализуемой идею сократить рабочую неделю на час

Экономист Дудчак: идея сократить рабочую неделю на час нереализуема
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с «Ридусом» прокомментировал законопроект, предполагающий сокращение в России рабочей недели на час. По мнению эксперта, предложение депутатов Госдумы является интересным и «теоретически позволяющим больше времени уделять семье», однако в современных условиях такое нововведение чревато дополнительными сложностями.

«Сомнительно, что в наших реалиях работодатели уйдут от соблазна сократить оплату труда пропорционально сокращению рабочего дня. Так что идея интересная, но пока она выглядит более популистской, чем реально реализуемой. Может быть, в будущем, при повышении производительности труда она реализуется», — сказал Дудчак.

Он добавил, что далеко не каждая профессия может позволить себе пятничные короткие дни.

Накануне стало известно, что в ЛДПР разработали законопроект об установлении сокращенной на час рабочей недели. Авторы документа предлагают внести изменения в Трудовой кодекс.

Согласно поправкам, при пятидневной рабочей неделе следует сократить продолжительность рабочего дня или смены накануне выходных на один час с сохранением нормы рабочего времени.

В пояснительной записке указано, что сокращенная неделя поможет повысить качество жизни работников, сохранить их здоровье, увеличить производительность и в целом эффективность труда.

Ранее россиянам рассказали о востребованных профессиях в праздники.

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