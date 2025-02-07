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Появилось видео падения самолета на трассу в Бразилии

В Бразилии на видео попало, как самолет упал на трассу с автомобилями

В бразильском городе Сан-Паулу уличные камеры видеонаблюдения засняли падение самолета на трассу. Видео опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как борт падает на перекресток, при этом мгновенно воспламеняется и оставляет на дороге дым после крушения.

Инцидент произошел 7 февраля около 7:20 утра по местному времени на проспекте Маркиза Сан-Висенте в Барра-Фунде. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что горит самолет. Оперативные службы работают над устранением горения. На место аварии прилетел вертолет.

Самолет потерпел крушение, врезавшись при падении в пассажирский автобус. Внутри воздушного судна после аварии нашли два обугленных тела. Также травму получил мотоциклист, проезжавший по дороге, когда его сбило обломками самолета. Водитель автобуса, который сбил самолет, также получил травму. Во время аварии произошел взрыв, и вдалеке было видно большое облако черного дыма.

Ранее в Нижегородской области столкнулись автомобили Land Rover и Renault Duster.

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