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Кличко заявил о пожаре на промышленном предприятии в Киеве после взрывов

Кличко: после взрывов загорелось промпредприятие в Святошинском районе Киева
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Yevhen Titov/AP

В Киеве после взрывов загорелось промышленное предприятие. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В Святошинском районе... предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия», — написал он.

17 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские военные ударили по Запорожскому кабельному заводу. В результате атаки были поражены три производственных корпуса предприятия, отметил он.

16 февраля мэр украинского Николаева Александр Сенкевич сообщал, что после ночного удара по ТЭЦ часть горожан остались без тепла из-за полного разрушения электрогенерации. Он назвал сложившуюся ситуацию «тяжелой». Градоначальник отметил, что благодаря полученным от Дании модульным котельным удалось сохранить тепло в больницах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине женщина устроила взрыв у кафе, где были сотрудники ТЦК.

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