В Грузии хотят вернуть в УК статью об измене родине

Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о планах по восстановлению в Уголовном кодексе страны статьи, предусматривающей наказание за государственную измену. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, пишет РИА Новости.

На брифинге Мдинарадзе отметил, что данное решение принято по итогам заседания парламентского большинства.

Мдинарадзе подчеркнул, что данная статья была ранее исключена из УК при правлении «Национального движения», и теперь «Грузинская мечта» намерена вернуть ее.

Накануне сообщалось, что власти Грузии на текущей неделе внесут на рассмотрение в парламент законопроект об иноагентах, аналогичный американскому. Мдинарадзе утверждает, что проект будет слово в слово переведен с американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

Парламент Грузии 14 мая 2024 года принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее Британия решила наказать Грузию за закон об иноагентах.