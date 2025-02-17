Российский священник незаконно пытался приобрести автомат Калашникова

В городе Ардатове Республики Мордовия 51-летний священник пытался незаконно приобрести автомат Калашникова. Об этом сообщает Telegram-канал «NewsNN».

Помимо автомата, он пытался приобрести пистолет Макарова и боеприпасы к нему.

«По предварительной информации, еще весной 2024 года мужчина попросил знакомого за денежное вознаграждение помочь ему достать оружие. Зачем оно понадобилось священнику — неизвестно», — сообщает источник.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент священник находится под подпиской о невыезде.

Недавно житель Забайкалья следил за женой и расправился с ней. Все произошло осенью прошлого года в городе Могоча.

До этого в Петербурге 17-летний турист купил пистолет и испытал его на незнакомом пенсионере. В полицию обратился 70-летний петербуржец, который сообщил, что 23 июня получил выстрел в плечо, когда проходил возле дома №13 на Столярном переулке.

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