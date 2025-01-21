Рецидивист и дезертир устроил стрельбу по окнам дома своей сестры в Череповце

В Вологодской области задержали мужчину, устроившего стрельбу по окнам дома, сообщила «Сапа».

По данным Telegram-канала, стрелком оказался 42-летний Виктор Т., который в день происшествия самовольно покинул воинскую часть. На службу он попал из колонии. 2017 году мужчина угодил за решетку за изнасилование и расправу над местной студенткой, суд приговорил его к 17 годам лишения свободы, но мужчина подписал контракт с Минобороны и получил помилование. Известно, что Виктор и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов, так, в 2011 году он стал фигурантом двух уголовных дел об изнасиловании, но тогда остался на свободе.

Также сообщается, что мужчина находился в конфликтных отношениях со своей сестрой и ее мужем, именно их дом в Череповце он в итоге обстрелял из огнестрельного оружия. После этого в городе был объявлен план «Перехват», к настоящему времени Виктор уже задержан. Теперь ему грозит ответственность за дезертирство. Детали инцидента устанавливаются.

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