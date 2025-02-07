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Россиянин выследил жену и выстрелил в нее 12 раз

В Забайкалье мужчина обстрелял жену из пистолета, переделанного в боевой
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Depositphotos

Житель Забайкалья следил за женой и расправился с ней, сообщили в пресс-службе СКР по Забайкальскому краю.

Все произошло осенью прошлого года в городе Могоча. По версии следствия, в день инцидента 32-летний местный житель выследил супругу, с которой долгое время жил раздельно из-за конфликтов.

Поздним вечером 6 октября он не менее 12 раз выстрелил в нее из травматического пистолета, переделанного в боевой. Раненая истекла кровью на месте происшествия.

Стрелок отказался от дачи показаний, но его вина была установлена следователями и судмедэкспертами. Мужчину также уличили в незаконном приобретении, хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия. Уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд.

Ранее мужчина из ревности связал руки подруги удлинителем и протащил ее за машиной.

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